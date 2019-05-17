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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وهيروين بكفر الشيخ

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:21 ص
صدى البلد
محمود زيدان
قررت نيابة مركز كفر الشيخ تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص وكمية من مخدر الهيروين.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد القبض على "ج.ا" 30سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز كفر الشيخ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم و6 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع.

كما ألقت مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة الرائد رامي عبد الصمد، القبض على المتهم وبحوزته 15 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، و185 جنيهًا و3 هواتف.

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