بالأسماء.. عفو رئاسي عن 35 من المدانين في قضية أحداث العدوة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 232 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 من المحكوم عليهم.



وجاء بين المفرج عنهم أسماء 35 من المدانين في القضية رقم 2014/300 ج العدوة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث العدوة».



وضمت الاسماء كلا من رضا عرفات معروف أحمد، وحمدي محمد زكي عبدالعظيم، وإمام محمد العدوي إمام، ومحمود فتحي محمد محمود، ومحمد أحمد سعيد منصور، ومحمود سعيد سالم محمد، وسعد شعبان إبراهيم حسن، وعبدالمعطي محمد مدني، وشعبان أحمد أحمد عبدالعليم، وأحمد محمد الصغير عبدالسلام أحمد، سعد فتح الباب أحمد سعد، ورمضان عزت سعد، ورمضان جمال محمد اسماعيل، وجميل السيد عمار، وجمعة محمد السيد.



كما شملت الأسماء أسامة قناوي عدلي، وصبحي رشدي حسني، ومصطفي ربيع رمضان، وياسر رفعت عزيز، ومصطفي زكي عبداللطيف، وشعبان عبدالباسط جاد، وابوغنيمة فتحي عبدالعزيز، وعمرو شعبان وهدي، وعماد الدين محي حسن، وشعبان محمد اسماعيل، ورمضان صلاح عيد، وأحمد حسن عبدالرحمن، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز، وخميس أحمد مبروك، وأحمد سعد محمد، ومحمد ناجح عدوي، وأشرف أحمد محمد، ورجب السيد حسن، ومحمد عبدالوهاب محمد، ورمضان محمد إبراهيم.