لإنقاص الوزن سريعا.. إليك الحل الأمثل بالقهوة الخضراء.. فيديو

قالت شيري أنسي، خبيرة التغذية، إن هناك الكثير من الأمور التي من شأنها التحكم في معدل الحرق بجسم الإنسان.



وافادت "أنسي" خلال تقديمها لحلقة برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن القهوة الخضراء تساعد على رفع نسبة الحرق، مشيرة إلى أنها من أقوى مضادات الأكسدة.



وتابعت "أنسي" أن هناك دراسة أجريت على مجموعة من الافراد الذين يخضعون لحميات غذائية ويعانون من ثبات الوزن، وقدموا لهم كبسولات القهوة الخضراء، وبالفعل خلال 3 اسابيع بدأ وزنهم بالانخفاض بشكل ملحوظ.