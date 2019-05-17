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برلمان

مصطفى بكرى: هذا المواطن بطل مصر وللأسف تجاهلته وسائل الإعلام..فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:16 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
القسم الميدانى
حرص مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تسليط الاضواء على المواطن مصرى "خليفة مترى ميخائيل" مستشهدا بدوره فى اخذ حق المصريين وقيامه باحداث خسائر بشريه للعدو الاسرئيلى وجاء ذلك ردًا على مجزرة بحر البقر التي ارتكبتها القوات الجوية الإسرائيلية.

ونشر بكرى صوره للمواطن خليفة عبر حسابه على"تويتر" معلقا عليها": "الراجل إللى فى الصورة دى بطل مصرى بس للاسف محدش يعرفه بس هعرفكم بيه إسمه خليفة مترى ميخائيل".

وتابع: "عم خليفة بطل عملية السبت الحزين إللى حرق فيها قلب الصهاينة فى عيدهم، وعملية السبت الحزين جاءت ردا علي ضرب إسرائيل لمدرسة بحر البقر الإبتدائية وإللي قتلت فيها أكثر من 25 طفلا وطفلة مصريين".
مصطفى بكرى: هذا المواطن بطل مصر وللأسف تجاهلته وسائل الإعلام..فيديو

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