حفل إفطار العاملين بكفر الشيخ بحضور رئيس نقابة الاتصالات

قامت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، برئاسة ابراهيم هيكل، حفل إفطار للعاملين بمنطقة كفر الشيخ، بحضور المهندس محمد طلعت حنيش مدير سنترال دسوق، والاستاذة شريفة جلال امينة المرأة بالنقابة.



وحرص على الحضور عدد من أعضاء النقابة العامة وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الشركة المصرية للاتصالات، وأعرب العاملون عن سعادتهم بمشاركة رئيس النقابة بإفطارهم.



وأكد رئيس النقابة العامة، انه سعيد بالتواجد مع العاملين ، مضيفا انه دائما في خدمة العاملين بالمصرية للاتصالات.





