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ديني

تحدى أبوسفيان.. صحابي طلب أن يصلى ركعتين قبل قتله.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:50 م
ركعتان
ركعتان
أمل فوزي
واصل الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، سرد قصص وبطولات آل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته حتى وصل لصحابي طلب أن يُصلى ركعتين قبل أن يقتل.

وأضاف «عبد المعز» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن خبيب بن عدي أبلى بلاءً حسنًا في غزوة بدر حتى ترصدت إليه قبيلة قريش وطلبوه بالاسم، لافتًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل 10 أشخاص خارج مكة لدعوة القبائل للإسلام وكان منهم خبيب بن عدي ولكن قريش أعدت كمينا لهؤلاء الصحابة وتمكن ثلاثة أشخاص من الفرار وكان منهم خبيب.

وأوضح أن قريش بقيادة أبو سفيان تمكنوا من القبض على خبيب وأخذوه لمنطقة تعرف باسم التنعيم خارج حد الحرم وصلبوه، لافتًا إلى أن أبو سفيان عرض على خبيب أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- مكانه مقابل أن يتركه، ولكن الخبيب قال له: «دعني أفكر وألقي شعرًا في حب الرسول -صلى الله عليه وسلم- وطلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل».

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