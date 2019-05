البحث العلمي في أسبوع.. تكريم الفائزين بمعرض جنيف الدولي.. ومستشار وزير خارجية اليابان يتحدث عن دبلوماسية العلوم للباحثين المصريين

البحث العلمي تعلن عن مدرسة صيفية خلال سبتمبر وأكتوبر

البحث العلمي تعلن تنظيم مدرسة علمية بالأردن



شهد الأسبوع الماضي، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عدة فعاليات أطلقتها الأكاديمية، وإعداد أخرى ستبدأ خلال الفترة المقبلة.. حيث بدأت بإعلان منح دولية، وحفل تكريم الفائزين بجوائز الباحثين المصريين في مؤتمر جنيف الدولي.



وفى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، اعلنت الأكاديمية عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2020 – 2022 ) ، وذلك طبقا للشروط والمطلوبة في مجال علوم الحياة والهندسة وعلوم المواد، على أن تكون مدة كل مشروع 3 سنوات، ويتم تمويله بالمبلغ المخصص لكل مشروع قدره 300 ألف جم( 100 ألف جم/سنويا ).



وأشارت الأكاديمية في إعلانها إلى أن عددد المشروعات التي تُمول 6 مشروعات، لذا يجب أن يتقدم كلًا من الباحث المصرى والباحث الصينى بالمقترح البحثى فى نفس الوقت كلًا على الموقع الخاص بجهته، وعلى الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات حتى موعد أقصاه 27 يونيو 2019، وللحصول على إستمارات التقدم.



كما نظما أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حفل تكريم للمخترعين المصريين الفائزين فى معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019، غدا السبت، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.



وأسفرت مشاركة الفريق المصرى الذى رشحته ودعمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فوز 11 مبتكرا بعدد 13 ابتكارا، وشارك عدد من المخترعين بأكثر من ابتكار ليحصدوا (3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزية) وذلك من خلال المنافسة في مختلف المجالات كالكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة.



واقيم الحفل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويهدف الاحتفال إلى تقديم الشكر للفائزين وتكريمهم وتسليط الضوء عليهم حيث أنهم النجوم الحقيقيون والإشادة بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولي للابتكار والذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف وكذلك سبل الدعم التي تقدمها الأكاديمية للاختراعات القابلة للتطبيق واحتضان المبتكرين الفائزين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.



وفي سياق آخر ألقى البروفيسور تيورو كيشي، المستشار العلمي لوزير الخارجية الياباني، محاضرة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودبلوماسية العلوم، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والسفير ماساكي نوك، سفير اليابان في مصر ولفيف من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية والوزراء السابقين وأعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية وقيادات الأكاديمية ومشرفى البرامج وممثلى الاعلام العلمي وأعضاء السفارة اليابانية بالقاهرة.



وأعرب الدكتور محمود صقر عن سعادته بزيارة الخبير اليابانى، موضحا أن استضافته يأتي في ضوء رسالة الأكاديمية كبيت خبرة وطنى معنى بالتخطيط والترويج ودعم البحث العلمى وأهمية سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تطوير منظومة البحث العلمى، وأن الأكاديمية تسعى للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتتعاون الأكاديمية منذ عام 2016 مع المعهد الوطنى اليابانى لسياسات العلوم والتكنولوجيا ( NISTEP) فى مجالات الاستشراف المستقبلى وسياسات العلوم والتكنولوجيا وتبادل الباحثين.



وأشار أيضًا إلي مذكرة تفاهم موقعة بين مكتب براءات الاختراع المصري ومكتب براءات الاختراع الياباني؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في تطوير أنظمة الملكية الفكرية، وتعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في مجال الملكية الفكرية؛ لتسهيل تطوير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، واكد سيادته علي أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات بين المؤسسات البحثية اليابانية من جهة، والمؤسسات المصرية من جهة أخرى.



واكد السفير الياباني أن هذا عام مميز لمصر لأنها تسلمت رئاسة الاتحاد الإفريقي وايضًا هو عام مميز لدولة اليابان لأنها كانت البلد المضيف لعدة مؤتمرات دولية، معربا عن سعادته بزيارة أكاديمية البحث العلمي المصرية.



وتحدث المستشار الإعلامي لوزير الخارجية الياباني عن سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليابان، واستراتيجية البحث العلمى في اليابان والتي تولى أهمية قصوى للذكاء الاصطناعي ومجتمع الجيل الخامس (Society 5.0).



وفي نهاية المحاضرة سلم الدكتور محمود صقر درع الأكاديمية للمستشار العلمي لوزير الخارجية الياباني بالنيابة عن أسرة البحث العلمى تقديرا للخبير الياباني.



كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم مدرسة صيفية في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME) في إطار التعاون بين أكاديمية والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى .



وتقام المدرسة الصيفية بعنوان: Joint OPEN SESAME and Instruct Macromolecular Crystallography Thematic School، خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2019 بالمملكة المتحدة، وتهدف في علم البيولوجيا الهيكلية إلى تدريب الباحثين على أفضل الأساليب والممارسات الحالية من خلال تقديم محاضرات وتطبيقات عملية في علم البلورات الجزيئية (MX)، bioSAXS، وكذلك محاضرات حول مجموعة من طرق التوصيف البيوفيزيائية التي تتناول جودة العينات والتحكم فيها، على سبيل المثال تشتت الضوء متعدد الزوايا، الذوبان الحراري، الطرد المركزي التحليلي، التحليل الطيفي مزدوج اللون .



وقدمت الجهة المنظمة الدعوة لعدد عشرون مشاركا من الباحثين والطلبة الأوائل المنتمين إلى SESAME من الدول الأعضاء بالشرق الأوسط، على أن يكون الدعم متمثل في تغطية تكاليف السفر والإقامة والتأشيرة، وتغطية الإجراءات / البروتوكولات القياسية لجمع البيانات الخاصة بـ MX و BioSAXS متبوعة بطرق جمع البيانات المتقدمة بما في ذلك حزم الميكروفوكوس الخاصة بجمع بيانات البلورات الدقيقة ، والفحص المستند إلى شظايا الأشعة السينية و SEC-SAXS المباشر.



بينما في إطار التعاون مع الهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى، أعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون، (SESAME) عن تنظيم مدرسة بعنوان : A HERCULES school (Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems) School.



وتقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2019 بالأردن، وتهدف المدرسة التي ستستمر لمدة أسبوعين إلى تدريب الباحثين الشباب على الأساسيات الواسعة وتقنيات إشعاع السنكروترون والتطبيقات في مجالات علوم المواد والتراث الثقافي والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والطب الحيوي والبيولوجيا الهيكلية والبيئة.



كما تتضمن وفقًا لمبادئ مدرسة هرقل، محاضرات من خبراء معترف بهم دوليًا ودروس تعليمية وعملية في مجموعات صغيرة (including on SESAME beamlines)،يتم تدريس المدرسة بأكملها باللغة الإنجليزية.



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بينها وبين منظمة التعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو)، عن المنح التالية فى مجال الكيمياء الخضراء :منح أبحاث الكيمياء الخضراء للعلماء الشباب *Green Chemistry research grants for young scientists.



وتهدف المنح إلى دعم وتطبيق الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء الخضراء التى يقوم بها العلماء الشباب، حيث يشترط للتقدم لهذه المنحة ألا يتعدى عمر الباحث 39 عامًا وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتصل قيمة المنحة إلى 30000 (ثلاثون ألف) دولار أمريكي، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس 2019 ولن تتحمل الاكاديمية أية نفقات.



وتكون الأبحاث المقدمة من علماء شباب لا يتعدى عمرهم 39 عاما، مع التركيز على الابتكارات في معالجة واستخدام phosphogypsum، وهي مادة نفايات تكنولوجية معدنية تنتج بكميات كبيرة



بينما تشارك الأكاديمية في المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2020 – 2022 )، وذلك طبقًا للشروط المطلوبة في مجال علوم الحياة والهندسة وعلوم المواد، على أن تكون مدة كل مشروع 3 سنوات، ويتم تمويله بالمبلغ المخصص لكل مشروع قدره 300 ألف جم (100 ألف جم/سنويا).



وأشارت الأكاديمية في إعلانها، إلى أن عدد المشروعات التي تُمول 6 مشروعات، لذا يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث الصينى بالمقترح البحثى فى نفس الوقت الموقع الخاص بجهته، وعلى الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات حتى موعد أقصاه 27 يونيو 2019.