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خالص التعازى.. رسالة رئيس مصر للطيران إلى العاملين في ذكرى حادث طائرة باريس

السبت 18/مايو/2019 - 02:20 ص
رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي
وجه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، رسالة للعاملين بالشركة وأهالي حادث طائرة باريس التي سقطت في البحر المتوسط، بمناسبة الذكرى الثالثة للحادثة، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا التي راحت جراء الحادث.

وجاء في نص الرسالة:" تحل علينا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم ذكري غالية علي قلوبنا جميعا نحن أبناء مصر للطيران وهي الذكرى السنوية الثالثة لضحايا وشهداء حادث طائرة مصرللطيران رحلة رقم MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة في 19 مايو 2016 والتي ادعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وتابع:" فقدنا زملاء لنا كانوا مثالا للإخلاص والتفاني في العمل ولنا معهم ذكريات جميلة ومروا معنا بأوقات صعبة وشاركونا من أجل النهوض بالشركة وفي سبيل تقدمها للأمام حتى استحقوا لقب شهداء الواچب فتحية تقدير واعتزاز لهم منا جميعا ولنجعل من ذكراهم دافعا لنا لاستمرار مسيرة العمل والنجاح، والي لقاء قريب بإذن الله".

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