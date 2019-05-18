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اقتصاد

هبوط فى أسعار الذهب خلال اسبوعين مع ارتفاع سعر الدولار

السبت 18/مايو/2019 - 07:38 ص
صدى البلد
انخفطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوي خلال الفترة الماضية مع صعود الدولار.

وذكر موقع سكاي نيوز، ان الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1277.21 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.

كما صعد مؤشر الدولار 0.2% ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

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