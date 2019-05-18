ضبط 22 طن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية، بداخله أكثر من 22 طن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.



كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجاري.



وكشفت التحريات عن تعبئة أرز مستورد منخفض الجودة ومجهول المصدر داخل عبوات تحمل بيانات تجارية وهمية، وطرحه للبيع بوصفه أرز بلدي، كما يقوم بتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها اسم تجاري وهمي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط كمية قدرها (22,250 طن) من المواد الغذائية عبارة عن (أرز مستورد- دقيق)، وجميعها غير مطابق للمواصفات.



وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.