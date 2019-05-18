تواشيح دينية وفنون شعبية على مسرح الشاعر بالمعز

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية على مسرح الشاعر بشارع المعز، في إطار إحياء لياليها الرمضانية الثقافية والفنية التي تستمر حتى 23 رمضان، تضمنت عروض لفرق الشرقية للفنون الشعبية وعرض لفرقة الفيوم للإنشاد الدينى وعرض لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة لذوى القدرات الخاصة.



بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية تضمنت مجموعة من رقصات الفلكلور المصرى منها "فرح شرقاوى، التنورة، الشرايين، حوايا"، أعقبها عرض فني لفريق كورال أطفال شبرا الخيمة لذوى القدرات الخاصة قدمت خلاله أغنيات متنوعة منها "أهو جه يا ولاد، رمضان جانا، مرحب شهر الصوم، افرحوا يا ولاد، يا حضرة العمدة"



تلى ذلك عرض فنى لفرقة الفيوم للإنشاد الدينى التى قدمت خلاله مجموعة من الأغانى المتنوعة والتواشيح الدينية منها "يارسول الله، ياصلاة الزين، رضاك ياخالقى، يارسول الله اجرنا، القلب يعشق".