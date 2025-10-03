قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عماد قناوي: النهر الصناعي حول المخاطر إلى فرص تنموية

عماد قناوي
عماد قناوي
ولاء عبد الكريم

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار وزارة الري بإنشاء النهر الصناعي والتفريعات المرتبطة به، كان خطوة استراتيجية عظيمة حوّلت تهديدات محتملة إلى فرص تنموية واعدة. 

وأضاف في بيان له اليوم أن مصر استفادت من كميات المياه الزائدة التي فاقت قدرة سد النهضة على الاستيعاب، والتي تسببت في فيضانات كارثية في السودان، وتم توجيهها إلى مسارات جديدة تُمكّن من ري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي لم يكن من الممكن استغلالها من قبل.

وأكد قناوي أن هذه الرؤية الثاقبة والدراسة الدقيقة من الحكومة ووزارة الري تجسد نموذجًا يحتذى به في كيفية تحويل الأزمات إلى مكاسب، وهو ما يستدعي من وسائل الإعلام تسليط الضوء على هذه الإيجابيات غير المحسوسة لتشجيع الأفكار غير التقليدية التي تحقق منافع استراتيجية ضخمة للبلاد. ووجّه قناوي التحية والتقدير لوزارة الري على جهودها، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمهد لمستقبل أفضل يحمي مصر من المخاطر ويضاعف فرص التنمية.

وأشار قناوي إلى أن الأحداث الأخيرة كشفت النوايا الحقيقية من وراء إنشاء سد النهضة. 

 وقال: "لقد عشنا أكثر من ستة عقود دون أن يخطر ببالنا أن نتحدث يومًا عن فيضانات تهدد مصر بهذه الصورة".

وأكد أن مصر ليست دولة معادية ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن اعتراضها لم يكن على التنمية في إثيوبيا بل على غياب آلية مشتركة لإدارة عملية الملء والتشغيل في مواسم الجفاف والأمطار، حتى لا تنعكس التداعيات سلبًا على شعوب المنطقة. 

وحذر قناوي من أن الخطر الأكبر قد يكون في مواسم الجفاف المقبلة، مما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة من مجلس الأمن القومي المصري لبحث تداعيات التصرفات الأحادية من إثيوبيا، خاصة وأن تجاوز آثارها الخطيره الكارثيه لدول المصب يعتبر إعتداء يعادل في خطورته أي اعتداء عسكري على الأمن القومي.

وأكد قناوي أن مصر قادرة برؤيتها الاستراتيجية ومؤسساتها القوية على مواجهة التحديات، داعيًا إلى وحدة الصف واستمرار البحث عن حلول عادلة تحفظ الحقوق وتمنع الكوارث المستقبلية.

عماد قناوي شعبة المستوردين اخبار مصر الغرف التجارية النهر الصناعي فرص تنموية سد النهضة الأراضي الزراعية مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

ترشيحاتنا

حكم ترتيب السور في الصلاة

هل يجوز قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب؟.. أمين الإفتاء يجيب

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: نية المرء ومقصوده من كل عمل أهم أعمال القلوب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: المشاركة في الأعياد القومية واجب وطني

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد