اقتصاد

الغرفة التجارية بالجيزة تناقش انتقال صلاحيات التفتيش على الأغذية

غرفة الجيزة التجارية
غرفة الجيزة التجارية
ولاء عبد الكريم

نظمت الغرفة التجارية بالجيزة اليوم ندوة هامة تحت رعاية  المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء،  لمناقشة القواعد والإجراءات المنظمة لنقل صلاحيات التفتيش من مفتشي وزارة الصحة إلى مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من مطلع العام القادم.

شهدت الندوة حضور عدد من قيادات الغرفة التجارية بالجيزة وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من بينهم الحاج عبد الله غراب عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة العامة للمخابز، واللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة، والدكتور عمرو مسعد المدير التنفيذي ونائب رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية بالتفتيش ومتابعة المنشآت الغذائية.

استعرض المشاركون الإطار الجديد لعمل الهيئة الذي يقوم على مبدأ الامتثال الطوعي، حيث يتم منح المنشآت فرصة لتصحيح الملاحظات التي يتم رصدها، مع متابعة مستمرة للتأكد من الاستجابة قبل توقيع الجزاءات.

 و تمت الإشارة إلى أنه في حال كانت الملاحظة تتطلب تكلفة مالية مرتفعة أو إذا لم تكن جسيمة، سيتم منح المنشآت فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها، بما يوازن بين حماية المستهلك واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وخلال الندوة، تم التأكيد على أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة هو ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، وليس الاكتفاء بتحرير المخالفات، حيث جرى التشديد على أن معيار التقييم يرتكز على مدى تجاوب المنشآت مع التعليمات والعمل على تصحيح الملاحظات، وليس على عدد الملاحظات المسجلة. كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد جهة الرقابة على الغذاء لتصبح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهة الوحيدة المسؤولة عن أعمال التفتيش على المصانع والمحال العاملة في هذا القطاع، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء وعدالة في التطبيق.
و أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها  ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر في تنفيذ حملات ميدانية على المنشآت الغذائية بمحافظة الجيزة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالقواعد الجديدة وتوضيح الملاحظات المطلوب تداركها، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة مع مطلع العام المقبل.


واختتمت الندوة بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة نوعية في إصلاح منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم استقرار الأسواق ويُرسخ لمناخ اقتصادي أكثر أمانًا وعدالة. 

و أكدت الغرفة التجارية بالجيزة التزامها الكامل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتذليل أي عقبات أمام المنشآت وتقديم الدعم اللازم لضمان التطبيق الفعّال للمنظومة بما يحقق المصلحة العامة.

المهندس أسامة الشاهد الغرفة التجارية بالجيزة اخبار مصر الهيئة القومية لسلامة الغذاء شعبة المخابز مال واعمال

