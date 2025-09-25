حملة تموينية على المخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة جمال عمار مدير المديرية، حملات رقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة بأحياء العجمي وغرب ووسط.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا ضد المخالفين، كما تم رصد مخالفات متنوعة لمخابز بلدية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات.

وأكد بيان المديرية أن الحملة استهدفت محطات تموين السيارات والتفتيش على السجلات والتأكد من الأرصدة، ومستودعات البوتاجاز والتأكد من الاعلان عن أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز بالسعر المعلن عنه.

وأشار البيان إلى أنه تم المرور على عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الغذائية واللحوم، ومطحن الدخيلة والتأكد من أوزان شكاير وجودة الدقيق.