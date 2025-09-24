رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية: منطقة جرجوب الاقتصادية ستكون إضافة قوية للاقتصاد الوطني

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن منطقة جرجوب الاقتصادية ستكون إضافة قوية للاقتصاد الوطني، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية التي تعتبر توجهات تنموية رشيدة وتواكب التطور العالمي.

وطالب بضرورة أن تكون الجهات القائمة على المشروع حريصة على التنفيذ على أرض الواقع، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير الحوافز والمزايا بشكل كبير.

وأكد العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أن المنطقة الاقتصادية الجديدة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، أبرزها تنشيط الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كوجهة استثمارية جاذبة.

توقع أن تحقق منطقة جرجوب قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير حوافز استثمارية مغرية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير البنية التحتية اللازمة. كما يتوقع أن تسهم في خلق فرص عمل واسعة النطاق، مما يسهم في الحد من البطالة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة. ويتضمن القرار اعتبار جرجوب منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية 402 ألف فدان.

أوضح العرجاوي أن منطقة جرجوب تقع شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط، وتعتبر المنطقة الاقتصادية جرجوب نقطة انطلاق لتنمية إقليم مرسى مطروح. تتضمن منطقة جرجوب الاقتصادية 4 مساحات موزعة بين مساحة 80.6 ألف فدان و295 ألف فدان و2818 فدان و23 ألف فدان.