قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استجابة عاجلة.. محافظ الغربية يوجه بحملة موسعة على مخابز مركز قطور خلال 24 ساعة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملة رقابية موسعة على المخابز بقرى مركز قطور، وذلك بعد ملاحظات متكررة من الأهالي حول نقص وزن رغيف الخبز المدعم وسوء مستوى النظافة داخل بعض المخابز.

توجيهات محافظ الغربية 

الحملة التي نُفذت خلال أقل من 24 ساعة من تلقي الشكاوى استهدفت قرى ميت الشيخ وسمتاي بمركز قطور، وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، أبرزها وجود مخبز بقرية ميت الشيخ تبين نقص وزن رغيف الخبز بواقع 9 جرامات، وضبط مخبز آخر بقرية سمتاي بمركز قطور بنقص وزن قدره 8 جرامات، بالإضافة إلى مخبز ثالث بقرية سمتاي ثبت عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة داخله، بما يشكل خطورة على الصحة العامة.

ردع مخالفين قانونيا 

كما أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات صحية تمثلت في 4 مخابز تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، فضلًا عن 4 مخابز أخرى تبين أن عدم حمل شهادات صحية،وبناءً على هذه النتائج، تم تحرير إجمالي 11 محضرًا متنوعًا شمل مخالفات تموينية وصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مواجهه التلاعب في الخبز 

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تتعامل بجدية كاملة مع أي شكوى تمس حقوق المواطنين، مشددًا على أن مواجهة التلاعب في الخبز المدعم تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، باعتباره القوت الأساسي للأهالي. وأضاف أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومكثف على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمان التزام المخابز بتقديم خبز مطابق للمواصفات الصحية والوزن المقرر، مشيرًا إلى أن أبواب المحافظة وقنواتها الرسمية مفتوحة لتلقي أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حملات رقابية ردع المخابز المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة

ترامب وزيلينسكي

زيلينسكي يبدي تفاؤله بإمكانية نجاح ترامب في تغيير موقف الصين من الحرب

الرئيس الكولومبي

الرئيس الكولومبي يدعو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد ترامب

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد