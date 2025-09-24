استجابة عاجلة.. محافظ الغربية يوجه بحملة موسعة على مخابز مركز قطور خلال 24 ساعة

في استجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملة رقابية موسعة على المخابز بقرى مركز قطور، وذلك بعد ملاحظات متكررة من الأهالي حول نقص وزن رغيف الخبز المدعم وسوء مستوى النظافة داخل بعض المخابز.

توجيهات محافظ الغربية

الحملة التي نُفذت خلال أقل من 24 ساعة من تلقي الشكاوى استهدفت قرى ميت الشيخ وسمتاي بمركز قطور، وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، أبرزها وجود مخبز بقرية ميت الشيخ تبين نقص وزن رغيف الخبز بواقع 9 جرامات، وضبط مخبز آخر بقرية سمتاي بمركز قطور بنقص وزن قدره 8 جرامات، بالإضافة إلى مخبز ثالث بقرية سمتاي ثبت عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة داخله، بما يشكل خطورة على الصحة العامة.

ردع مخالفين قانونيا

كما أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات صحية تمثلت في 4 مخابز تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، فضلًا عن 4 مخابز أخرى تبين أن عدم حمل شهادات صحية،وبناءً على هذه النتائج، تم تحرير إجمالي 11 محضرًا متنوعًا شمل مخالفات تموينية وصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مواجهه التلاعب في الخبز

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تتعامل بجدية كاملة مع أي شكوى تمس حقوق المواطنين، مشددًا على أن مواجهة التلاعب في الخبز المدعم تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، باعتباره القوت الأساسي للأهالي. وأضاف أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومكثف على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمان التزام المخابز بتقديم خبز مطابق للمواصفات الصحية والوزن المقرر، مشيرًا إلى أن أبواب المحافظة وقنواتها الرسمية مفتوحة لتلقي أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.