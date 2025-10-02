قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغرف التجارية والصناعية تشهد افتتاح معرض "كايرو فاشون آند تكس"

ولاء عبد الكريم

افتتح السفير، صالح موطلو  سفير تركيا لدى مصر ، فعاليات الدورة الـ ٧٨ من معرض "كايرو فاشون آند تكس"، والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الحالي.

وشهد الافتتاح حضوراً مميزاً ورفيع المستوى ضم كلاً من دكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية والأوروبية والمصرية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، ودكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلين دوليين بارزين مثل حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بالمغرب، ومحمد الصفح رئيس مركز جدة للمعارض والفعاليات من غرفة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويونس المفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، ونهاد اكينجي رئيس الجمعية المصرية التركية لرجال الأعمال، مما يؤكد على الثقل الإقليمي والدولي للمعرض كملتقى حيوي


وأكد السفير التركي بالقاهرة خلال كلمته في افتتاح المعرض على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين مصر وتركيا، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال إن هذا الحدث يمثل مناسبة هامة لتسليط الضوء على قدرات الصناعة المصرية، التي أصبحت مؤهلة للتصدير إلى مختلف الأسواق الإفريقية والعربية معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمعرض ولقطاع الصناعة.

ويشارك بالمعرض قرابة 650 شركة من مختلف الدول من بينها 400 شركة مصرية و150 صينية و25 تركية مما يعكس حرص الشركات المختلفة على تعزيز وجودها في مصر وعقد شراكات تصديرية في السوق المصري والأسواق المجاورة.
وتم افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للمعرض وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة قياسية.

و تضم أكثر من 650 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم، وهو ما يعكس الثقة الدولية في السوق المصري.

وتتصدر مصر قائمة الدول المشاركة بأكثر من 400 شركة، تليها جمهورية الصين بحوالي 150 شركة، بينما تشارك تركيا بما يقرب من 25 شركة، مما يُثري المعرض بتنوع المنتجات والخبرات العالمية.

ويعد الهدف الأساسي من تنظيم هذا المعرض هو تعزيز الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى جميع الدول المجاورة والأسواق العالمية، حيث يعتبر منصة حيوية لعقد الصفقات وتوسيع شبكات الأعمال، مشيرًا إلى أن الدورات الماضية شهدت توقيع العديد من العقود التصديرية الكبيرة التي ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني.

وتستهدف الدورة استقطاب ما لا يقل عن 500 زائر أجنبي من كبار المشترين والمستوردين، وذلك لزيادة فرص الشركات العارضة في إبرام صفقات تصديرية جديدة وفتح أسواق غير تقليدية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تطورت بشكل كبير جداً خلال السنوات الأخيرة

واضاف حرص جميع العاملين بالمجال علي زيادة الصادرات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المعارض احد اهم النوافذ الرئيسية لوصول المنتجات لكافة دول العالم.

وقال محمد فتحي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات  أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وشهدت ظهور "براندات عالمية" نجحت في اقتحام الأسواق الدولية، قائلا:  أننا "نستطيع تحقيق أكثر من ذلك".

وأضاف أن معرض "كايرو فاشون آند تكس" نجح في جذب الكثير من العارضين من البلدان العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير علي معدلات التصدير

بدوره، أشار علاء عز، آمين عام اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوربية إلى التطور الملحوظ في الإنتاج المصري وجودة المشاركين والزوار، مؤكداً على الدعم الكبير من اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية.

وأضاف عز: "نستهدف تعزيز الاستثمارات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية من خلال اتفاقيات التبادل التجاري التي تفتح أمام منتجاتنا أسواقاً تضم أكثر من ٣ مليار مستهلك بدون رسوم جمارك أو حصص، لا سيما مع المزايا التنافسية المصرية مثل تكلفة العمالة.

وأوضح إن دخول العديد من الأسواق ومن بينها الأسواق الإفريقية بالكامل بدون جمارك يمثل فرصة استثمارية وعمالية هائلة، وتظل مصر البوابة الرئيسية لهذه الأسواق المتعددة."

كما أعرب السيد حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، عن سعادته بحضور المعرض، قائلاً: "أشكر منظمي هذا الحدث الهام على التنظيم المتميز والجدية.

وقال ان المصريين والمغاربة شركاء دائماً، وهذه الشراكة معروفة عالمياً، وهي خير للمغرب والمصريين ولجميع الدول العربية."

ومن جهته، لفت السيد محمد الصفح، رئيس مركز جدة للمعارض، إلى نجاح فعاليات ومعارض الأزياء المقامة مؤخراً في جدة، مشيداً بالعلاقات التجارية المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف الصفح: "نعمل ضمن إطار تعزيز التبادل التجاري والعلاقات، بما في ذلك مع المملكة المغربية الشقيقة، لتعزيز الرواج الاقتصادي نحو إفريقيا كما نثمّن دور الشركات التركية الشريكة في هذا المشهد التنموي، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادات العربية لتعزيز التعاملات التجارية الإسلامية والعربية."

وفيما يخص العلاقات التركية المصرية، اشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين نهاد اكينجي بتنظيم المعرض الذي يعد منصة متميزة لتنمية التجارة والتبادل الاستثماري .

ولفت إلى أن الجمعية تأسست منذ أكثر من ٢٣ سنة لخدمة رجال الأعمال الأتراك والمصريين، وتعمل على تنمية العلاقات التجارية المصرية التركية، حيث تضم في عضويتها حوالي ٨٥٠ عضواً يسعون لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

