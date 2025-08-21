غرفة الصناعات النسيجية: الدولة تسعى لتنمية الصعيد والقضاء على البطالة

قال محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن رؤية القيادة السياسية والمسؤولين عن الاستثمار في مصر أن يتم إنشاء منطقة صناعية متخصصة للصناعات النسيجية، ووقع الاختيار على المنيا بصعيد مصر.

الصناعات النسيجية

وبرر رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» أن المنيا كمنطقة صناعية متخصصة سوف تقضي على عدد كبير من البطالة في مناطق الصعيد، وبالتالي تتوافر فرص العمل التي تغنيهم من النزوح للأسكندرية أو القاهرة أو الدلتا.

تنمية الصعيد والقضاء

وأكد على أن الدولة تسعى لتنمية الصعيد والقضاء على البطالة، لأن كل مصنع يعمل سوف يزيد من دخل الأسرة في حياتها اليومية، وبالتالي التنمية الشاملة ذات الرؤية الشاملة هي التخطيط على مستوى الجمهورية.