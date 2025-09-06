غرفة الصناعات النسيجية تحسم مقاعدها بالتزكية بعد تقدم 12 عضوا

في مشهد يعكس استقراراً وتوافقاً لافتاً، حسمت غرفة الصناعات النسجية مشهد يعكس استقراراً وتوافقاً لافتاً، حسمت غرفة الصناعات النسيجية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية انتخابات مجلس ادارتها بالتزكية.

وذلك في دورتها الجديدة (2025-2029)، النسيجية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية انتخابات مجلس ادارتها بالتزكية، وذلك في دورتها الجديدة (2025-2029).

وجاء هذا الحسم بعد أن تقدم 12 مرشحاً فقط لشغل المقاعد الـ12 المخصصة للانتخابات، مما أدى إلى فوزهم تلقائياً دون الحاجة إلى إجراء التصويت، والمقرر في 19 اكتوبر المقبل.

وتضم الترشيحات أربعة أعضاء عن كل فئة من الفئات الثلاث: الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة.

وتقدم علي مقاعد فئة الشركات الكبيرة كل من : المحاسب محمود محمد المرشدي، ومحمد نبيل الكاتب، ومحمد فتحي أبو الفتوح، ومحمود محمد الفوطي

في فئة المنشأت المتوسطة تقدم كل من : سيد محمود البرهمتوش، والمهندس محمود الشامي، وعبد الغني الأباصيري، وإسلام حمدي أبو العينين؛

وعلي مقاعد المنشات الصغيرة تقدم كل من : عيسى مصطفى الفقي، وأحمد محمد الشعراوي، ومصطفى الصاوي الشيخ، ومحمد محمود نجيب عن المنشآت الصغيرة

وتُجري انتخابات الغرف الصناعية وفقًا لمعايير محددة لتصنيف المنشآت بناءً على رأسمالها المستثمر في السنة المالية السابقة، ويتم تقسيم المنشآت إلى ثلاث فئات: صغيرة (أقل من 50 مليون جنيه)، متوسطة (من 50 إلى 200 مليون جنيه)، وكبيرة (أكثر من 200 مليون جنيه). وتخصص لكل فئة من هذه الفئات أربعة مقاعد في مجلس الإدارة.

ويُنتظر أن يكتمل تشكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية الجديد، والذي يضم 12 عضواً فائزاً بالتزكية، بتعيين ثلاثة أعضاء إضافيين بقرار من الوزير المختص. وبعد استكمال المجلس الذي يضم 15 عضواً، سيتم اختيار رئيس الغرفة ووكيلها من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، ليتحملوا مسؤولية قيادة القطاع ومواجهة تحدياته خلال الدورة الجديدة.