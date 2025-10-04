تأكد غياب ثنائي المصري  باهر المحمدي وحسن علي عن مباراة  سموحة

تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي وحسن علي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري،

جاء غياب المحمدي بعد حصوله على الانذار الثاني و الكارت الأحمر .

و غياب لاعب المصري حسن علي جاء لحصوله على الانذار الثالث في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.