محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟

شارك الإعلامي عمرو الدرديري جمهوره صورة لـ محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي عبر حسابه الرسمي على انستجرام

و علق الدرديري علي الصورة كاتبا: الجامد اللي إستغل فترة إصابته واتعلم إنجليزي وفرنساوي عشان لما يرجع ميكنش فيه أي عوائق للتواصل والتفاهم.





من جانب آخر، وقّع فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عقدًا جديدًا لمدة عامين مع النادي، اليوم الجمعة، حتى عام 2029.



وخرج نيس من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام بنفيكا في الجولة التأهيلية الثالثة، ولم يفز إلا بمباراة واحدة من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الفرنسي.



وتولى هايس - البالغ من العمر 54 عامًا - مسئولية نيس في صيف 2024، وقاد الفريق القادم من ريفييرا إلى المركز الرابع الموسم الماضي.



وقال فابريس بوكيه، رئيس نيس: "نحن سعداء بهذا التمديد، ويسرنا أيضًا توقيته، أمامنا تحديات كبيرة، في الدوري الفرنسي وكذلك في الدوري الأوروبي".