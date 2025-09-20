ستاد بريست يحقق فوزا كبيرا على نيس 4 - 1 في الدوري الفرنسي

حقق ستاد بريست فوزا كبيرا على ضيفه نيس بنتيجة (4ـ1) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب فرانسيس بلي في إطار الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل رباعية ستاد بريست كل من لودوفيتش أجورك في الدقيقة السادسة، ورومان ديل كاستيو بالدقيقة التاسعة وجوريس شوتارد في الدقيقة 70، وريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 76، بينما أحرز تيريم موفي هدف نيس في الدقيقة 30.



الفوز هو الأول لستاد بريست هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تكبد نيس الخسارة الثالثة في الدوري ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

