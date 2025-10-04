تحذير جديد من مركز بالمنوفية لإخلاء منازل وأراضي طرح النهر بسبب الفيضان

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية بيانا تحذر فيه أهالي طرح النهر من ترك أراضيهم خوفا من فيضان النيل.

وجاء بيان الوحدة المحلية “ تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وتحذر المواطنين والمزارعيين .. أخلوا منازلكم وأراضي طرح النيل بقري طنوب وكوم مازن وجسر ترعه الباجوريه بزمام كفر ربيع لخطوره الفيضان ”.

جاء ذلك بعد تحذير كلا من مركزي منوف واشمون للاهالي بسبب ارتفاع فيضان النيل.

وكانت عدد من منازل مركزي اشمون ومنوف والسادات قد تعرضت لخطر غمر مياه النيل للأراضي والمنازل بسبب فيضان النيل مما ادي الي غرق بعض المنازل.