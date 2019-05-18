أسعار الذهب تواصل التراجع فى متصف التعاملات .. وعيار 21 يسجل 609 جنيهات



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 609 جنيهات مقابل 612 جنيهًا أمس الجمعة.



وقال محمد خليل - صاحب احدى محلات الذهب - إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 609 جنيهات مقابل 612 جنيهًا أمس الجمعة.



وفى ذات السياق أوضح " خليل " أن سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 522 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 إلى 696 جنيهًا، فى حين سجل سعر الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.





واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى التراجع خلال منتصف تعاملات اليوم اليوم السبت، 18 مايو 2019 ، بقيمة 3 جنيهات على مستوى مختلف الأعيرة .