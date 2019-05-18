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اقتصاد

أسعار الذهب تواصل التراجع فى متصف التعاملات .. وعيار 21 يسجل 609 جنيهات

السبت 18/مايو/2019 - 01:49 م
قسم الاقتصاد
واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى التراجع خلال منتصف تعاملات اليوم اليوم السبت، 18 مايو 2019 ، بقيمة 3 جنيهات على مستوى مختلف الأعيرة . 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 609 جنيهات مقابل 612 جنيهًا أمس الجمعة.

وقال محمد خليل  - صاحب احدى محلات الذهب -  إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 609 جنيهات مقابل 612 جنيهًا أمس الجمعة.

وفى ذات السياق أوضح " خليل " أن  سعر الذهب عيار 18 سجل  اليوم  522 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 إلى 696 جنيهًا، فى حين سجل  سعر الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.

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