ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على سر أزمات الدنيا وطول الحساب في الآخرة.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 06:02 ص
سر أزمات الدنيا وطول
سر أزمات الدنيا وطول الحساب في الآخرة
محمد شحتة
قال الداعية، مصطفى حسني، إننا نحتاج إلى إعادة بناء علاقتنا بالمال فوجوده أو عدمه سر أزمات في الدنيا وطول الحساب في الأخرة.

وأضاف حسني، في لقائه على فضائية "أون"، أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول عن "سفيان الثوري: "لا يتقدمه أحد في قلبي"، أما سيدنا سفيان نفسه يقول: "لئن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أمد يدي إلى الناس".

وأشار إلى أنه هؤلاء الرجال استطاعوا بناء علاقة صحيحة مع المال، فكانوا يعيشون بها ولا يعيشون لها، منوها أن المال مال بناس كثيرين إلى طريق الشر وخدمة الشيطان، ومال باخرين لسد احتياجات الخلق، ولذا على الإنسان ان يقف وقفة لتقييم طريقه مع المال.

وأكمل: قد يرزق الله رجلا مالا كثيرا ولكن بطريقة إنفاقه تجعله دائما في حالة احتياج دائم، وقد يرزق الله رجلا مالا قليلا تجعله مليء بالغنى عن الاحتياج.

ترشيحاتنا

حدث بالفعل.. مزارعون يحرقون محاصيلهم لسبب يفوق التصور

بدء تسليم 384 شقة ضمن دار مصر في دمياط الجديدة.. اليوم

نهائي الكونفدرالية .. المهاجم المغربي يكشف الأسلحة البركانية للزمالك ..اعرف التفاصيل

تصل إلى فقدان الوعي.. أعراض انتبهى لها إذا ظهرت على طفلك أثناء الصيام

لتوحيد الكلمة والتصدي للأخطار المحيطة.. الإمارات تشيد بمبادرة خادم الحرمين

بينها ألفاظ سوقية وإيحاءات ..الأعلى للإعلام يرصد 29 مخالفة في لمس أكتاف ..و22 في زلزال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور