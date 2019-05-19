تعرف على سر أزمات الدنيا وطول الحساب في الآخرة.. فيديو

قال الداعية، مصطفى حسني، إننا نحتاج إلى إعادة بناء علاقتنا بالمال فوجوده أو عدمه سر أزمات في الدنيا وطول الحساب في الأخرة.



وأضاف حسني، في لقائه على فضائية "أون"، أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول عن "سفيان الثوري: "لا يتقدمه أحد في قلبي"، أما سيدنا سفيان نفسه يقول: "لئن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أمد يدي إلى الناس".



وأشار إلى أنه هؤلاء الرجال استطاعوا بناء علاقة صحيحة مع المال، فكانوا يعيشون بها ولا يعيشون لها، منوها أن المال مال بناس كثيرين إلى طريق الشر وخدمة الشيطان، ومال باخرين لسد احتياجات الخلق، ولذا على الإنسان ان يقف وقفة لتقييم طريقه مع المال.



وأكمل: قد يرزق الله رجلا مالا كثيرا ولكن بطريقة إنفاقه تجعله دائما في حالة احتياج دائم، وقد يرزق الله رجلا مالا قليلا تجعله مليء بالغنى عن الاحتياج.