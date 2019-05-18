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تعليم

ماذا نفعل في شوارعنا.. النظافة سلوك شعب متحضر حلقة جديدة من حملة عد لأصلك

السبت 18/مايو/2019 - 10:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
استكمل طلاب إعلام الأزهر حملتهم الإعلامية للتذكير بالقيم الأخلاقية #عُد_لأصلك فنشروا فيديو بعنوان "ماذا نفعل فى شوارعنا" وشاهد ماذا حدث مع الكفيف، وذلك استكمالا لما طرحوه من مجموعة من الفيديوهات التى تعالج القيم بشكل مختلف.

وتجسد الحلقة نظافة الشوارع، وما يجب أن تكون عليه شوارعنا كمجتمع إسلامى، بجانب الضرر الذى قد يقع على الأشخاص نتيجة للإهمال أو عدم الاهتمام بالنظافة أو التركيز على وضع المهملات في غير الأماكن المخصصة بها.

جدير بالذكر أن طلاب من كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أطلقوا حملة "عُد لأصلك" بهدف الرجوع للأسس القويمة في التحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية التي تربى عليها المجتمع المصري من احترام لمشاعر الآخرين.

والحملة مبادرة واجتهاد ذاتي من طلاب الأزهر تمثيلا وتصويرا ومونتاجا وإخراجا بإشراف الدكتور حسام شاكر المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، والمنسق الإعلامي للجامعة، وقام بالأداء التمثيلي من المصريين والوافدين (عبدالله شنب، يحيى داؤد، محمد فايز، محمد مختار، مصطفى المالكي، آدم يونس، عثمان نورستاني، سعد البحيري، عماد عسران، عبدالرحمن شكري، شريف حماد،أسامه عبدالغني، محمد صابر، هبة يحيى ) وبالتصوير (أحمد زناتي، ونصر حمادة ) والمونتاج (حسام علاء الدين، أحمد فرحان) وكتابة الحلقات(أحمد شاكر، عمار كباد ) وإخراج(محمد ناجي).

وقدم طلاب الأزهر الشكر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور أحمد زارع المستشار الإعلامي للجامعة، والدكتور محمد أبوزهرة والأستاذ حامد سعد، ولأعضاء المركز الإعلامي، واللواء أيمن الدرديري مدير أمن الجامعة لحسن رعايتهم ودعمهم في تيسير الاجراءات وتنفيذ الحلقات.

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