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فن

أحمد فهمي يغادر المستشفى ويعود لـ الواد سيد الشحات

السبت 18/مايو/2019 - 09:54 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
سعيد فراج
غادر الفنان أحمد فهمي المستشفى بعد تعرضه لـ وعكة صحية مؤخرًا، بسبب ضغط التصوير الذي استمر لساعات طويلة في مسلسل «الواد سيد الشحات» المعروض ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

ويأتي ذلك بعدما أصيب أحمد فهمي بانخفاض في ضغط الدم أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «الواد سيد الشحات» المعروض حاليًا على قنوات dmc الفضائية، وعاد مجددًا لاستكمال التصوير اليوم السبت.

مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.
أحمد فهمي يغادر المستشفى ويعود لـ الواد سيد الشحات

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