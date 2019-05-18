لدعم المجتمع.. المفتي: البحث عن الجوانب الإيجابية في العمل الفني ضرورة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام لا ينكر ترقيق المشاعر، والسمو بالنفس الإنسانية، منوهًا بأن بمخاطبة غرائز الإنسان، والبحث عن المكنون فيه، فإننا سنكون أمام نظرة أخرى لن تكون مفيدة للمجتمع أو الإنسان.



وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، إلى أن تنوع المخلوقات في الكون يعطي مساحة للعقل أن يدرك عظمة الكون وخالقه، لافتا إلى أن الحركة الكونية يجب أن يواكبها حركة فنية رشيدة.



وأوضح أن العمل الفني يجب أن يبحث عن الجوانب الإيجابية في المجتمع، ويعظمها، مضيفا أن البحث عن الجوانب السلبية في المجتمع قد لا يفيد، إلا إذا قصدنا من إبراز الجانب السلبي البحث عن كيفية العلاج.