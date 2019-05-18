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رياضة

الشيخ يكتفي بجلسة في جيم الأهلي

السبت 18/مايو/2019 - 10:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكتفي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت.

ويعاني اللاعب من آلام في الظهر أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

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