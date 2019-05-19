محمد أبو الوفا يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى غدا

أكد الفنان حسان العربي، أمس السبت، أن صديقه الفنان محمد أبو الوفا تماثل للشفاء وبات بصحة جيدة، بعد حجزه بغرفة العناية المركزة لمدة شهر تقريبا .





وقال العربي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أبو الوفا سيغادر المستشفى غدا الأحد ليقضي فترة النقاهة في منزله، معربا عن شكره لجمهور أبو الوفا ومحبيه ودعواتهم الصادقة له بالشفاء.





كان محمد أبو الوفا قد تعرض لأزمة صحية منذ نحو شهر استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، بعد رفض الأطباء نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة.



