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فن

محمد أبو الوفا يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى غدا

الأحد 19/مايو/2019 - 12:06 ص
الفنان محمد أبو الوفا
الفنان محمد أبو الوفا
أ ش أ
أكد الفنان حسان العربي، أمس السبت، أن صديقه الفنان محمد أبو الوفا تماثل للشفاء وبات بصحة جيدة، بعد حجزه بغرفة العناية المركزة لمدة شهر تقريبا .

وقال العربي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أبو الوفا سيغادر المستشفى غدا الأحد ليقضي فترة النقاهة في منزله، معربا عن شكره لجمهور أبو الوفا ومحبيه ودعواتهم الصادقة له بالشفاء.

كان محمد أبو الوفا قد تعرض لأزمة صحية منذ نحو شهر استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، بعد رفض الأطباء نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة.

وغاب أبو الوفا عن سباق رمضان 2019، لأول مرة بعد حفاظه على الوجود لمدة 8 أعوام بشكل متواصل، منذ مشاركته في مسلسل "أهل كايرو"، ومشاركته العام الماضي في مسلسلات "نسر الصعيد" و"قانون عمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

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