خالد عبد العزيز: نهائي الكونفدرالية يوم رياضي ممتع ومتميز

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن اليوم الأحد يشهد العديد من الاحداث الرياضية أهمها مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم، في المغرب بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.



وكتب عبد العزيز على صفحته بموقع "تويتر": ‏اليوم الأحد يوم رياضى ممتع ومتميز، نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بين نهضة بركان والزمالك منتصف ليل القاهرة، ونهائي بطولة روما للتنس بين العملاقين چوكوفيتش ونادال الساعة ٤ عصرًا".



ويدخل الزمالك لقاء نهضة بركان المغربي وبقائمته حارس مرمى وحيد وهو عمر صلاح، بعد حصول الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش على كارت أحمر في لقاء النجم الساحلي التونسي الأخير في إياب نصف نهائي الكونفدرالية وتأكد غيابه عن مباراة الذهاب أمام بطل المغرب، ثم تعرض الحارس البديل عماد السيد، لكسر في أصبع اليد خلال مباراة الداخلية بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه هو الآخر عن اللقاء.