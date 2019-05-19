ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد عبد العزيز: نهائي الكونفدرالية يوم رياضي ممتع ومتميز

الأحد 19/مايو/2019 - 06:29 ص
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
محمد بدران
قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن اليوم الأحد يشهد العديد من الاحداث الرياضية أهمها مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم، في المغرب بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكتب عبد العزيز على صفحته بموقع "تويتر": ‏اليوم الأحد يوم رياضى ممتع ومتميز، نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بين نهضة بركان والزمالك منتصف ليل القاهرة، ونهائي بطولة روما للتنس بين العملاقين چوكوفيتش ونادال الساعة ٤ عصرًا".

ويدخل الزمالك لقاء نهضة بركان المغربي وبقائمته حارس مرمى وحيد وهو عمر صلاح، بعد حصول الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش على كارت أحمر في لقاء النجم الساحلي التونسي الأخير في إياب نصف نهائي الكونفدرالية وتأكد غيابه عن مباراة الذهاب أمام بطل المغرب، ثم تعرض الحارس البديل عماد السيد، لكسر في أصبع اليد خلال مباراة الداخلية بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه هو الآخر عن اللقاء.
خالد عبد العزيز: نهائي الكونفدرالية يوم رياضي ممتع ومتميز

ترشيحاتنا

لتوحيد الكلمة والتصدي للأخطار المحيطة.. الإمارات تشيد بمبادرة خادم الحرمين

زي الشمس الحلقة 13.. دينا الشربيني تتعرف على قاتل شقيقتها

تعرف على الإعجاز العلمي في مد الأرض والسر العجيب في عدد النباتات.. فيديو

لا أحب الكذب.. شيرين تكشف عن اسمها الحقيقي على الهواء

تصل إلى فقدان الوعي.. أعراض انتبهى لها إذا ظهرت على طفلك أثناء الصيام

هتتفرج في البيت.. التفاصيل الكاملة لمشاهدة أمم أفريقيا عبر تايم سبورت

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور