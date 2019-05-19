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أخبار البلد

تغير في الأصدقاء والعدوانية.. كيف تكتشف المدمن داخل أسرتك

الأحد 19/مايو/2019 - 06:16 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
نشرت وزارة الصحة السعودية ، مجموعة المعايير والأعراض التي من خلالها، يمكن للأسرة أن تتنبه لوجود مدمن بين أفراد العائلة في المراحل الأولي.

كيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنًا:-
- تغيير في الأصدقاء.
- العدوانية.
- عزلة وانسحاب اجتماعي.
- ضعف في التحصيل الدراسي.
- كسل وغياب عن الدراسة أو العمل.
- زيادة غير مبررة في الحصول على المال.
- تذبذب وعنف في العلاقة مع الوالدين والإخوان والأخوات.

الوقاية من إدمان المخدرات:

- تعزيز الوازع الديني لدى الأبناء.
- احترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير.
- اعطاؤهم الثقة بالبوح بمشكلاتهم والتقرب منهم.
- التركيز على المبادئ والثوابت الثقافية.
- تنمية اهتمامات الأبناء بأنشطة إيجابية كالرياضة والرسم والبرمجة وغيرها.
- تعليم الأبناء كيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط.
- تخصيص وقت للسفر لأداء العمرة أو للزيارة وأوقات للمرح معهم.
- تخصيص وقت لقضائه مع كل ابن أو ابنة ومشاركة الأب والأم أنشطتهم المدرسية.
- الحذر، إذ إن غالبية الآباء والأمهات لا يتصورون أن أبناءهم يمكن أن يستخدموا المخدرات لا قدر الله.
التركيز على قيمة الحب العائلي، وأن عدم الرضا عن فعل معين لا يقلل من قيمة الحب.

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