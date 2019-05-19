تغير في الأصدقاء والعدوانية.. كيف تكتشف المدمن داخل أسرتك

نشرت وزارة الصحة السعودية ، مجموعة المعايير والأعراض التي من خلالها، يمكن للأسرة أن تتنبه لوجود مدمن بين أفراد العائلة في المراحل الأولي.



كيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنًا:-

- تغيير في الأصدقاء.

- العدوانية.

- عزلة وانسحاب اجتماعي.

- ضعف في التحصيل الدراسي.

- كسل وغياب عن الدراسة أو العمل.

- زيادة غير مبررة في الحصول على المال.

- تذبذب وعنف في العلاقة مع الوالدين والإخوان والأخوات.



الوقاية من إدمان المخدرات:



- تعزيز الوازع الديني لدى الأبناء.

- احترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير.

- اعطاؤهم الثقة بالبوح بمشكلاتهم والتقرب منهم.

- التركيز على المبادئ والثوابت الثقافية.

- تنمية اهتمامات الأبناء بأنشطة إيجابية كالرياضة والرسم والبرمجة وغيرها.

- تعليم الأبناء كيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط.

- تخصيص وقت للسفر لأداء العمرة أو للزيارة وأوقات للمرح معهم.

- تخصيص وقت لقضائه مع كل ابن أو ابنة ومشاركة الأب والأم أنشطتهم المدرسية.

- الحذر، إذ إن غالبية الآباء والأمهات لا يتصورون أن أبناءهم يمكن أن يستخدموا المخدرات لا قدر الله.

التركيز على قيمة الحب العائلي، وأن عدم الرضا عن فعل معين لا يقلل من قيمة الحب.