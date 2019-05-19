أراجوز الكوشة يسعد زوار المعز أمام متحف النسيج.. صور

رصدت كاميرا موقع صدي البلد، أمس السبت، رد فعل زوار شارع المعز، بعرض الأراجوز الذي تم تقديمه، ضمن الأنشطة والفعاليات التي نظمها متحف النسيج المصري في اطار الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف.



عرض الأراجوز كان مجانيا وقدمته فرقة الكوشة للعرائس أمام المتحف، واستحوذ علي إعجاب الزوار خاصةً الاجانب،حيث رصدنا احدي السائحات وهي سعيدة بالاراجوز، وتفاعلت معه بالتصفيق.



وحملت القصة التي تم تقديمها معاني الرفق بالحيوان، من خلال رجل يضرب كلبه بقسوة، وكيف أنه حلم بلحظة إعدامه لضربه الكلب بقسوة، وبعد أن فاق من حلمه، قام بالحنو علي المال.



ووجه د.أشرف ابو اليزيد مدير عام المتحف الدعوة للإستمتاع بزيارة المتحف خلال شهر رمضان ليلا،حيث يستقبل متحف النسيج زائريه في شهر رمضان على فترتين،من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.