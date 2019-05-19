شاهد.. فيل يدهس رجلًا حتى الموت بعد رشقه بالحجارة

دهست أنثى فيل، رجلاً هندياً يدعى "شيلين ماهاتو"، ويبلغ من العمر 27 عامًا، بعد أن رشقها بالحجار.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أقدمت أنثى الفيل على القيام بهذا الفعل في محاولة لحماية مولودها المريض.



وأوضحت الصحيفة أن الأم الثائرة كنت تحاول إبعاد مولودها بعد ولادته إلى غابة قريبة، لكن حينها بدأ السكان المحليون رشقها بالحجارة عقب ولادتها.



وأثناء هياجها، قتلت الفيل الأم أحد السكان وهو ماهاتو، وبعد وقت قصير من الهجوم ظهرت 10 أفيال أخرى، فى المنطقة مما تسبّب فى حالة ذعر بين السكان.



