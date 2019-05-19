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فيديو جراف

فيديوجراف| القصة الكاملة لمنع استيراد الكلاب من مصر

الأحد 19/مايو/2019 - 02:19 م
صدى البلد
منار شعبان
أعلنت الهيئة الأمريكية على موقعها الإلكتروني حظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورا.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بالداء الذي يعرف أيضا بـ"السعار"، منذ مايو 2015، مشيرة إلى خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

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