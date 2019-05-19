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مرأة

حيل سريعة تخلصك من التدخين فى رمضان

الأحد 19/مايو/2019 - 03:39 م
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد رمضان فرصة يستغلها البعض للتخلى عن عادة التدخين أو "القاتل الصامت"، ونقدم إليكِ حيلا سريعة تساعدك على التخلص منه خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، استشارى تنمية بشرية، إن التدخين ليس إدمانا لكنه يتطلب أن يكون هناك إرادة حقيقية لدى المدخن كى يتوقف عنه، ويمكن التخلى عن التدخين من خلال تحديد إطار زمني لنفسك وعدم تأجيله والبقاء برفقة من يشجعونك على الاستمرار فى المسار الصحيح، موضحا أنه يجب فى البداية الإقلال من الاستهلاك ثم التوقف تماما والتخلص من جميع السجائر فى المنزل والطلب من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يدخنون عدم التدخين من حولك.

وأكد عبد الجليل أن الشخص الذي يريد الإقلاع عن التدخين سيشعر بالضيق لمدة 7 أيام فقط حتى يصبح مستوى النيكوتين مثله مثل باقي الأشخاص الطبيعيين.

على الجانب الآخر، أوضح تقرير نشره موقع "بولد سكاى" الهندى أن هناك علاقة بين التدخين وتناول الكافيين، حيث إن الكافيين منبه أيضًا لذا يجب محاولة التقليل من تناول الكافيين خلال فترة الإقلاع عن التدخين مع تذكير نفسك من وقت لآخر بالمضاعفات التى يمكن أن تحدث لك مع الاستمرار فى التدخين.

وأشار الموقع إلى أنه على المدخن الابتعاد عن كل الأشياء المثيرة للتدخين وتغيير وضعية الشخص مثلا إذا كان واقفا يجلس أو يخرج في الأماكن ذات التهوية الطبيعية مع تناول قدر كافٍ من السوائل والفاكهة الطازجة وتغيير نمط الحياة والمحاولة فى ممارسة الرياضة ولو لـ15 دقيقة فقط.

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