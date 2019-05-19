حريق فندق بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة.. صور

نجحت فرق الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم، الأحد، في السيطرة على حريق نشب داخل أحد فنادق المدينة المنورة، وتمكنت من إنقاذ 35 نزيلا.



ذكرت صحيفة «المدينة» أن سلطات الدفاع المدني قد تلقت إخطارا صباح، اليوم، يفيد بنشوب حريق في مطعم بأحد فنادق المدينة المنورة، وتم إخلاء 35 نزيلا من الفندق، الواقع في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.



وتداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا للحادث خلال عمليات الإنقاذ التي قام بها رجال الدفاع المدني السعودي وأكدت نجاة جميع النزلاء وطاقم الفندق دون أي خسائر بشرية.