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تعود لأكثر من 400 عام.. عين المغرافة تخرج مياه باردة مثل الثلاجة.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 05:32 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
محمد القاضي
عين المغرافة في محافظة سيلفيت بفلسطين، تقود الحاجة يوسف إلى أقدم نبع مائي عرفه أهل المنطقة فتحة تجويف الحجارة القديمة تنساب المياة الباردة العذبة لتستقبلها فوهات زجاجات المياة الفارغة، وفى تقليد رمضاني يتوافد الأهالى كبارا وصغارا فى فسحة ما قبل الافطار سيرًا على الأقدام إلى العين ليروي ظمأه وتمنعهم شعورًا بالصحة، حسب الإعتقاد هناك، كما اذاعه تقرير قناة الغد.

وأضاف التقرير أن المعالم الاثرية للعين تشير إلى أنها تعود لأكثر من 400 عامًا حسب الجهات الرسمية، إذ جري ترميمها واستصلاح محيطها فى محاولة للمحافظة عليها فى ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة على مصادر المياة فى الاراضي الفلسطينة.

وأوضح التقرير أنه لا تنقطع الزيارات للعين ما بعد شهر رمضان الكريم، فكثير من الفلسطينيين يجيئون إليها للاستمتاع برؤية المياة وارتشافها فى أحظان الطبيعة.

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