غربلة فريق المنيا استعدادا للموسم الجديد.. 12 لاعبا مستمرون والاستغناء عن 4 وشديد وحسانين أول المجددين

تسعي إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، لمسابقة الوقت من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد برفقة الجهاز الفني بقيادة سمير كمونه بعد تولية المسئولية لتدريب الفريق استعدادا للممتاز "ب" فى أول تجاربه بالصعيد.



4 لاعبين رحلوا

فتح المجلس ملف رحيل اللاعبين وغربلة الفريق قبل تولي سمير كمونة مسئولية المدير الفني للفريق، واستقرت لجنة الكرة بالنادي بالتنسيق مع رئيس النادي عاطف عبدالجابر على توجيه الشكر للرباعي محمود شعلان قلب الدفاع، وأحمد منصور وسعد البوصيلي رأس الحربة وعمرو زينهم الظهير الأيسر، وتم إرسال خطابات رسمية لهم لإخطارهم بالرحيل عن الفريق.



12 لاعب مستمرون

كما قرر المجلس استمرار 12 لاعبا مع الفريق من أصحاب العقود الممتدة، وشملت قائمة اللاعبين المستمرين عبدالكافي رجب حارس المرمي، وحازم مصطفي وبرسوم محروس وأحمد رضا ثلاثي الدفاع، وأيمن رضا الظهير الأيمن، ومصطفي شوبكشي وإسلام عادل ثنائى الوسط، وأحمد عصام وكامل أحمد صناع الألعاب، وعمرو زينهم وحسام على حسن والغيني محمد سومه ثلاثي الهجوم.



ملف العقود المنتهية

وانتظر المجلس قدوم جهاز كمونه وفتح هذا الملف، واستقر النادي على التجديد لمحمد حسانين حارس المرمي صاحب الـ38 عاما، ومحمد شديد قناوي لاعب الوسط صاحب الـ37 عاما، واتفقا معهم على التجديد لموسم واحد، ولايزال هناك 6 لاعبين آخرين عقودهم منتهية لم يحسم المجلس قراره بشأنهم سواء بالتجديد لبعضهم أو تركهم للرحيل لأندية آخري وهم محمد عبدالسميع وعادل رجب مهاجمي الفريق، ومحمد عبدالقادر الظهير الأيمن، وطارق أبو النسب صانع الألعاب، ومحمود سمير لاعب الوسط ،ووليد أوشة قلب الدفاع وقائد الفريق.



صفقات جديدة

وأعلن سمير كمونه مدرب الفريق حاجته للتعاقد مع 8 أو 9 صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق بشكل قوي استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أنه جاري العمل بهذا الملف والتواصل مع بعض اللاعبين المميزين لضمهم للفريق بالتنسيق مع إدارة النادي، ووفقا لرؤيتنا الفنية لدعم الفريق بكل قوة.