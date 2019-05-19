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أخبار العالم

تبدأ من البحرين.. خطوة جديدة للولايات المتحدة تخدم صفقة القرن

الأحد 19/مايو/2019 - 08:24 م
البحرين وواشنطن
البحرين وواشنطن
أحمد سيف الدين
صرح البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد "ورشة" اقتصادية دولية في البحرين في أواخر يونيو.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز، تأتي هذه الورشة للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية كجزء أول من خطة سلام الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.

وأفاد البيت الأبيض، بأن مؤتمر البحرين ستشارك فيه الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال. 

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