أزمة صورة الدرندلي وتركي ال الشيخ.. أمين الصندوق في الأهلي محصن بحكم اللائحة



لا تزال ردود الفعل حول الصورة التى جمعت المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية ومالك نادى بيراميدز مع خالد الدرندلى أمين الصندوق بالنادى الأهلى مسيطرة على الاجواء داخل النادى وسط حالة من الغضب تجاه الدرندلى الذى حاول كثيرا توضيح الموقف .



وتبدو الامور أكثر صعوبة بعد ظهور الصورة فى ظل الصراع المحتدم بين تركى ال الشيخ مع مجلس ادارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب .



وبعد الصورة ظهرت المطالبات باقالة الدرندلى أو تقدمه باستقالته مؤكدين أنه كان الافضل عدم التواجد مع ال الشيخ على " ترابيزة " واحدة فى حفل عيد ميلاد لميس الحديدى فى الوقت نفسة خرج البعض مؤكدين أن الدرندلى تصرف بشياكة تماما .



ولكن مع المطالبات بالاقالة وهو أمر قد يصبح مسموحا به على مستوى الجمهور فقط خاصة أن لائحة الاهلى التى تم اعتمادها فى شهر سبتمبر الماضى تمنع ذلك تماما خاصة فى المادة 87 " اسقاط العضوية التى تنص على : " لا يجوز لمجلس إدارة الأهلي إقالة أى عضو مهما فعل حتى لو وصل به الأمر للتعدي بالقول أو بالفعل على زملائه (الأفعال التي من شأنها الاساءة للنادي أو الي اعضاءه أو اتركاب المخالفات المالية والإدارية الجسيمة).



فيما أوضحت المادة 78 من اللائحة الاجراءات التى يتخذها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بتقديم ثلثي اعضاء مجلس الادارة طلب اسقاط عضو مجلس الادارة ، او الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وموافقة ثلثي عدد الحضور علي اسقاط العضوية.



كما أن هناك بعض المطالبات التى نادت بها الجماهير على السويشال ميديا بتجميد اختصاصات أمين الصندوق ولكن اللائحة أيضا تمنع ذلك فى المادتين 74 و 75 وهما ينصان على : " لا يستطيع مجلس إدارة النادي الأهلي بأى حال تجميد صلاحيات أو تقويض مهام أمين الصندوق الذى يستمد قوته وصلاحيته من اللائحة .



وحددت المادة 74 من اللائحة 6 اختصاصات لأمين الصندوق ستتقلص فى اسوأ الأمور إلى 5 فقط على اعتبار أن مجلس الإدارة لن يفوضها فى الأمور الأخرى.



وتشترط اللائحة توقيع أمين الصندوق مع رئيس المجلس أو نائبه على أذون الصرف ولا يمكن أن ينتزع هذا الاختصاص منه إلا فى حالة غيابه فقط وبشرط موافقة الجهة الإدارية.



