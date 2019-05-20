صفية لوزيرة الصحة: محتاجة عملية تغيير مفاصل ونفسي أتعالج

ناشدت صفية محمد سلامة، البالغة من العمر 58 عامًا، وتسكن فى بركة السبع- محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة، بالسماح لها بالعلاج على نفقة الدولة، حيث تعانى من تآكل فى مفاصل الركبتين والتى تحتاج إلى تغيير، وتتكلف العملية للمفصل الواحد ما يقرب من 50 ألف جنيه.



وتقول صفية فى رسالتها: ظروفى المادية متسمحش أعمل العمليات المطلوبة، لو ممكن حد يساعدنى أو دكتور يتبنى حالتي، أو تساعدنى وزيرة الصحة، أن يصدر لى قرار بالعلاج على نفقة الدولة لأن حالتى بتسوء جدًا يوم بعد يوم.



وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم 01097931193.



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