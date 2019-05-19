بسبب ملابس العيد .. انتحار عروس من البلكونة بـ الإسكندرية .. تفاصيل

انتحرت عروس بإلقاء نفسها من بلكونة منزلها بالطابق الثالث بمنطقة المنتزة شرقي بـ الإسكندرية لتلفظ انفاسها الاخيرة وذلك إثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها لرفضه شراء ملابس العيد لها بعد مرور أيام من زواجها .واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة.تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمصرع عروس في شهر العسل بعد إلقاء نفسها من شرفة شقتها.على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية بالفحص والمعاينة تبين أثناء تواجد المجنى عليها نادية، 25 سنة، هي وزوجها عرسان بشهر العسل لدى والدتها لحضور حفل الإفطار الأسرى حدثت بين المجنى عليها وزوجها مشادة كلامية لرفضه اعطائها أموال لشراء ملابس العيد.وكشفت التحقيقات أثناء تدخل والدة المجنى عليها لمعاتبتها على المشاجرة مع زوجها اشتد الخلاف بينهما وقامت على إثرها المجنى عليها بالغضب من أسرتها.وأضافت أنه عقب انطلاق مدفع الإفطار وانشغال الأسرة بتجهيز طاولة الافطار، قامت بمغافلتهم وإلقاء نفسها من شرفة الشقة بالطابق الثالث، مما أدى إلى مصرعها في الحال تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.للمزيد من الأخبار ادخل إلى هذه اللينكات: