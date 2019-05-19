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حوادث

اللي يزعل الحريم.. عاطل ينهي حياة زوج شقيقته بـ المقطم ساعة الفطار

الأحد 19/مايو/2019 - 10:56 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
اسلام مقلد
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بتشريح جثة شخص قتل في مشاجرة مع شقيق زوجته، إثر خلافات أسرية عقب الإفطار، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.

انتقل فريق من النيابة، لمناظرة الجثة وتبين تلقيه لعدة طعنات ووفاته فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثمان، وندب أطباء الطب الشرعى.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى أحمد س، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة، وتركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجني عليه إلى منزل شقيقها للتصالح معها نشبت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه عدة طعنات، حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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