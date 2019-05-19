تفاصيل انفجار جسم غريب وتهشم زجاج أتوبيس يقل 25 سائحا

انفجر جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 سائحا من دولة جنوب أفريقيا وسيارة ملاكى عند نزلة الدائري المؤدية للرماية.وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.وغردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالإنجليزية، قائلة: "وقع اليوم حادث انفجار صغير بجسم غريب بحافلة سياحية فى الجيزة".وأضافت "المشاط":" الركاب يبلغ عددهم 28 راكبا، وهناك بعض الإصابات الطفيفة وجار علاج ثلاثة منهم فى المستشفى كإجراء وقائى"، مؤكدة أنه سيتم دعم الجميع فى رحلاتهم المقبلة.