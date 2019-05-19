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أحمد موسى يطالب الجماهير بالدعاء للزمالك في مهمته الإفريقية

الأحد 19/مايو/2019 - 11:10 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
حمزة شعيب
طالب الإعلامى أحمد موسى، الجماهير المصرية بالدعاء للزمالك حتى يتمكن من الفوز ببطولة الكونفيدرالية.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بدعو من كل قلبى للزمالك من أجل الفوز بنهائى الكونفيدرالية كل التوفيق والدعم لهم".

وأكمل موسى: "الزمالك ممثل للكرة المصرية ونتمنى من الجماهير التحلي بالروح الرياضية ودعم الزمالك فى مهمته الإفريقية".

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