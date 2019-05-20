هاشتاج‎ #السعودية_تردع_ايران يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم اجعل هذا البلد آمنًا

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج ‏‏‏‎#السعودية_تردع_ايران".



جاء ذلك بعد ان أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن المملكة لا تريد حربا مع إيران، ودعت إلى قمتين خليجية وعربية نهاية الشهر الجاري لبحث الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا منشآت نفطية سعودية وناقلات نفط بساحل الإمارات.



وجاءت التعليقات كالتالي:



‏‎#السعودية_تردع_ايران

محمد بن سلمان و بندر بن سلطان الدهاء والحنكة والهيبة والثقة والمستقبل

اجتمعت في هذه الصورة.



‏‎#السعوديه_تردع_ايران



"لا يهمني كيف ينظر العالم إليّ، بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي. وأي أمر يخدم الشعب السعودي والسعودية بوصفها دولة سأفعله بكل قوة، بغض النظر عن الانطباعات التي سيخلقها عني."#محمد بن سلمان.



‏‎#السعوديه_تردع_ايران اللهم اجعل هذا البلد آمنًا.



‏‎#ترمب ‎#السعوديه_تردع_ايران



من عاداك يا وطن كلنا لك جنود

امر يا وطن كلنا لك سنود.



‏‎#السعوديه_تردع_ايران



يا نجد دوبه طرف الليل دوبه وانا علي جزل الطوارق شفقان كلنا فداء للوطن الصغير قبل الكبير.



‏بمشيئة الله تردع تصدير الثوره نهائيًا في الدول العربيه والاسلاميه حمل ليس بالسهل ولكن السعوديه بعون الله قدها ‎#السعوديه_تردع_ايران.



‏‎#السعوديه_تردع_ايران

ايران تحتاج رجلًا كهذا ليردعها رجلًا يفعل قبل ان يتكلم رجلًا لايخاف ولا يعترف بقوانين وأنظمة الغرب.