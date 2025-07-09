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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة الصحة بغزة: الوضع الصحي في القطاع خرج عن السيطرة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" أن الوضع الصحي في القطاع خرج عن السيطرة.

نقص الوقود يهدد بتوقف مجمع الشفاء

في تطور آخر، حذرت وزارة الصحة من أن مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، قد يخرج عن الخدمة في الساعات القليلة القادمة بسبب نفاد الوقود. هذا التوقف المحتمل للمستشفى يعد تهديدًا مباشرًا لحياة مئات المرضى، خاصة في ظل تصاعد أعداد الجرحى نتيجة التصعيد العسكري.

غارات على مخيم الشاطئ وأسفر عن تدمير المنازل

شهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا مكثفًا منذ ساعات الفجر الأولى، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل المدنيين في مخيم الشاطئ غرب غزة، مما أسفر عن تدمير منزل عائلة جودة والكردي بالكامل. كما سقطت خيمة تأوي نازحين على رؤوس قاطنيها، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11 شخصًا، مع وجود العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما طالت الغارات الإسرائيلية مناطق أخرى في القطاع، بما في ذلك دير البلح والبريج والنصيرات، ما أسفر عن دمار واسع وسقوط مزيد من الضحايا. وفي خان يونس جنوب غزة، استهدفت الطائرات الحربية خيمة لعائلة أبو سمرا، مما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل.

أكثر من 11 خيمة نازحين تم استهدافها خلال الساعات الأخيرة، وسط استخدام مكثف للطائرات المسيّرة والانتحارية. منطقة المواصي، التي يعتقد السكان أنها "آمنة"، أصبحت هدفًا للغارات اليومية، ما دفع الكثيرين إلى وصفها بـ"مصيدة الموت".

يشير الوضع إلى غياب فعلي للحماية الدولية أو ممرات إنسانية آمنة، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

قناة القاهرة الإخبارية وزارة الصحة بغزة مجمع الشفاء أكبر مستشفى في غزة

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