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فن

شاهد صدمة كريم محمود عبد العزيز فى الحلقة الـ 15 من شقة فيصل .. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:47 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل شقة فيصل كثيرا من التطورات فمازال كريم محمود عبد العزيز يحلم بأن يصبح مطربا مشهورا وبالفعل يذهب لأحد الافراح الشعبية ويغنى ولكن ينتهي الفرح بضرب أهل العريس لأهل العروس بالسلاح.

ويذهب ميزو "كريم" لعمله داخل مغسلة السيارات ويحضر صديقه فيديو له وهو يغني في الأفراح وعند مشاهدته يكشف أن الفيديو طرح على الإنترنت بسبب استخدام السلاح فى الفرح الشعبى وليس من أجل صوت كريم عبد العزيز.

يشارك فى بطولة المسلسل ايتن عامر ونسرين أمين وإخراج شيرين عادل.


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