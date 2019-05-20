كيف تنزل تطبيقاتك وتحدثها على هواتف هواوى .. بعد توقف دعم جوجل لها

أصابت حالة من الصدمة الكثيرين من مستخدمي هواتف هواوى حول العالم، خاصة الفئة الفاخرة منها ذات الأسعار الباهظة، بعدما قررت شركة جوجل المالكة لنظام أندرويد إيقاف دعمها مع الشركة الصينية.



الأمر الذي سبب حالة من الجمود لدى عشاق هذه العلامة، وشعورهم بالحزن الشديد بسبب عدم إمكانية تحميل أى تطبيقات جديدة أو تحديثها لاحقًا، ولكن الأمر لم ينته هنا فهناك حل وحيد لهذه الأزمة ولكنه متعب بعض الشيء.



وفيما يلى نستعرض الطريقة :



- من هاتفك المحمول

1- اذهب لمتصفح جوجل كروم وقم بكتابة اسم التطبيق الذى ترغب فى تحميله أو تحديثه، وبجواره كلمة apk.

2- ستظهر لك ملفات التطبيقات بإصداراتها، ومن ثم تختار أحدث نسخة وتقوم بتحميلها.

3- اذهب لمدير الملفات ثم مجلد التحميلات، واضغط على التطبيق ليتم تنصيبه على الهاتف.



- من الكومبيوتر الخاص بك

1- ستقوم بنفس الخطوة الأولى بأن تذهب لمتصفح جوجل كروم وقم بكتابة اسم التطبيق الذى ترغب فى تحميله أو تحديثه، وبجواره كلمة apk.



2- بعد تحميل الملف أرسله للهاتف، أو قم بتوصيله للكمبيوتر ونقله يدويًا، ومن ثم قم بتنصيبه من داخل الهاتف.



يذكر أن شركة جوجل الأمريكية أوقفت أعمالها مع شركة الهواتف المحمول الصينية Huawei، ويتطلب ذلك نقل منتجات الأجهزة والبرامج إلى بديل، هذا الأمر سيضع مستخدمي "هواوي" في صدمة.



و ستفقد Huawei على الفور إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل Android ، بينما ستفقد النسخة القادمة من هواتفها الذكية خارج الصين الوصول إلى التطبيقات والخدمات الشائعة بما في ذلك متجر Google Play وتطبيق Gmail.



باستثناء بعض التحديثات، فقد لا تزال تفاصيل الخدمات المحددة قيد المناقشة داخليًا في Google، بحسب ما نشرت "ذا جارديان" الأمريكية.



وستستمر Huawei في الوصول إلى إصدار نظام التشغيل Android المتاح من خلال ترخيص مفتوح المصدر مجاني، ولكن ستتوقف Google عن توفير الدعم الفني والتعاون لخدمات Android و Google لهواوي.



ويأتي ذلك بعد أن أضافت إدارة ترامب رسميًا الشركة المصنعة للهواتف المحمولة إلى القائمة التجارية السوداء يوم الخميس بعد إعلانها عن حالة طوارئ اقتصادية من شأنها حظر تكنولوجيا وخدمات الخصوم الأجانب، لتعتبر هذه ضربة قاسية لشركة التكنولوجيا الصينية.